Coquetes o bunyols de bacallà

La proposta d’aquesta setmana de temàtica gastronòmica ens porta com a protagonista el bacallà, un peix molt versàtil que podem introduir en un bon grapat de receptes per a dur a taula. Tenint en compte els ingredients que emprarem en l’elaboració d’aquest plat, podrem fer tant bunyols com petites coques de bacallà, segons la nostra preferència. La forma variarà, però el sabor serà el mateix. Davantal i cap a la cuina!
Ingredients per a 4 persones
- 300 g de bacallà dessalat i esmicolat
- 150 g de farina
- 1 ou
- 1 got d’aigua freda amb gas (o aigua normal)
- 2 grans d’all picats
- Julivert fresc tallat ben fi
- 1 culleradeta de llevat químic (opcional, per a donar més esponjositat)
- Oli d’oliva suau per a fregir
- Sal i pebre al gust
Preparació
- Preparar el bacallà
Desfés el bacallà dessalat en petites miques i comprova el punt de sal. Reserva’l.
- Fer la massa
En un bol, barreja la farina amb l’ou, l’aigua freda, una mica de sal i pebre. Remena fins a obtenir una pasta lleugerament espessa i sense grumolls.
- Afegir els aromes
Incorpora l’all picat, el julivert i el bacallà esmicolat a la massa. Si vols que les coquetes (o els bunyols) quedin amb més esponjositat, afegeix-hi el llevat químic.
- Fregir
Escalfa abundant oli en una paella. Amb una cullera, agafa petites porcions de la massa i fregeix-les fins que quedin daurades i cruixents.
- Escórrer i servir
Posa els bunyols (o les petites coques de bacallà) sobre paper de cuina per a retirar-ne l’excés d’oli. Servir ben calent.