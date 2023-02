Copes d’Europa per a Cande Moreno, Jordina Caminal i Àlex Rius

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

El cap de setmana vinent tornen les Copes d’Europa i, per tant, torna la competició per a alguns esquiadors de la FAE, com ara Cande Moreno, Jordina Caminal i Àlex Rius. A Crans Montana (Suïssa), a partir d’aquest dijous 16 de febrer, Cande Moreno i Jordina Caminal tornen a córrer i ho faran a la Copa d’Europa de velocitat. El calendari preveu un entrenament de descens demà dijous 16, un altre el divendres 17, i dos descensos per al cap de setmana, un dissabte i l’altre diumenge.

Per altra part, a Berchstesgaden (Alemanya) hi haurà una altra cita de Copa d’Europa, en aquest cas d’eslàlom i amb Àlex Rius, que competirà el divendres 17 i el dissabte 18.