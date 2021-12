Copa d’Europa d’esquí de fons a St. Ulrich per a Vila, Del Rio i Grioche

El cap de setmana l’esquí de fons comptarà amb la presència dels fondistes andorrans a la cursa de la Copa d’Europa de St. Ulrich am Pillersee (Àustria). Hi competiran Carola Vila, Gina del Rio i Quim Grioche.

Hi haurà curses dissabte i diumenge. El dissabte, els júniors Gina del Rio i Quim Grioche disputaran les curses de la seva categoria en 5km clàssics i 10km clàssics, respectivament. Per la seva part, Carola Vila competirà als 10km clàssics de la cursa absoluta.

Diumenge, Del Rio serà a la carrera júnior, una 10km en estil lliure amb mass start, mentre que Grioche correrà també la júnior de 15km lliures. Vila, per la seva part, serà a la sortida de la prova absoluta, també amb mass start, de 10km en estil lliure.

Irineu Esteve no pren part a aquesta competició per acabar de preparar el Tour de Ski. El dia 26 de desembre viatja cap a Lenzerheide (Suïssa), on començarà la competició el dia 28.