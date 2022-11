Copa del Rei: El FC Andorra fa els deures a Manacor (1-3)

El Manacor, tot i ser d’inferior categoria, ha fet un gran paper en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. L’ambient previ al partit, amb activitats des de les 12 hores, han propiciat una jornada de gala per als illencs. El FC Andorra ha fet valer el seu rang d’equip de 2a Divisió per a endur-se el partit per un resultat de 1 a 3.

La primera diana andorrana l’ha fet un inspirat Pau Casadesús al minut 35 de partit. Després del descans arribava el gol de la tranquil·litat obra de Marc Fernàndez al 50. No han hagut de passar massa minuts per a que el FC Andorra fes el tercer. Al 56 Jaboco sentenciava el matx amb el 0 a 3. Lluny de semblar que era un encontre fàcil, el Manacor ha lluitat en tot moment i ha oposat resistència als jugadors d’Eder Sarabia.

Al minut 59, els locals feien l’1 a 3, materialitzat per Nico Rubio. A més, han tingut més ocasions durant el partit per a ampliar el seu registre golejador. Tot i això, el marcador ja no s’ha mogut i els tricolors passen de fase.