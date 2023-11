Cop sobre la taula d’Airbnb: Canvi de plans per a “evitar trencar-se”

Una noia llogant un pis turístic (iStock)

Bufen vents de canvi a la plataforma de lloguer vacacional Airbnb. A principis de setembre van tenir el primer disgust fruit d’una mesura aplicada per Nova York que a efectes pràctics eliminava el seu model de negoci: limitava per complet els lloguers de curt termini a la ciutat. És a dir, ja no es podia oferir un apartament complet durant pocs dies o una setmana. El mínim requisit era d’un mes. I, com a conseqüència, ha comportat la desaparició de 10.000 anuncis a la ciutat cosmopolita.

A més, molts amfitrions d’arreu del món han protestat pels pocs marges de benefici que obtenen i la por a una possible bombolla en el negoci de lloguer turístic. El CEO d’Airbnb, Brian Chesky, ho té clar: Nou pla per a “posar la casa en ordre”.

En primer lloc, ampliaran el model de negoci cap al lloguer d’habitatge a llarg termini i també d’automòbils. Així ho ha plasmat Chesky en una entrevista al diari britànic Financial Times. I confirma que és el “moment d’anar més enllà del seu negoci principal”. I emmarca tots els canvis en l’actualització més gran d’Airbnb que s’ha efectuat en tota la història.





Els nòmades digitals, públic objectiu

Chesky no amaga que en el món postpandèmic i de teletreball hi ha un mercat sense reconèixer d’estades d’un mes, dos o tres i de molts professionals que treballen amb els seus ordinadors portàtils i viatgen pel món.

Un altre dels objectius d’Airbnb és ser “proveïdor d’activitats per a fer en un viatge”, com ara incloure el lloguer de vehicles o restaurants pop-up, un terme que fa referència als serveis emergents de restauració.





Anys de molta tensió

A la transformació del model de negoci d’Airbnb se suma l’enorme pressió que rep dels legisladors de tot el món per l’esgotament del parc d’habitatges que hi ha a les grans ciutats. Un exemple és el de Nova York, esmentat anteriorment, on Airbnb era una de les companyies més fortes. De fet, aglutinava el 70% o el 80% de tot el negoci de la companyia el 2009.

En aquests moments, moltes ciutats del món també estan en “guerra” contra la plataforma. I no és per menys, Florència ha estat l’última ciutat a adoptar restriccions contra la plataforma de lloguer i ha prohibit els nous lloguers residencials de curta durada al centre històric. I com a al·licient per a llogar directament els ciutadans ofereix tres anys d’exempcions fiscals als propietaris d’habitatges de lloguer a curt termini si canvien a contractes d’arrendament ordinaris.

Portugal, per exemple, ha deixat de concedir noves llicències per a Airbnb. A partir d’ara, totes les llicències de lloguer de vacances es revisaran cada cinc anys. S’ofereix als propietaris d’Airbnb una exempció fiscal si reconverteixen les propietats en habitatges normals.

Finalment, des del 2021 Barcelona es va convertir en la primera ciutat europea a prohibir el lloguer d’habitacions privades a curt termini, però que ha tingut pel camí revessos judicials. En aquests moments, els amfitrions no poden llogar una habitació durant menys de 31 dies. De fet, un equip especialitzat comprova si hi ha anuncis il·legals i els retira. Unes estrictes restriccions que han fet replantejar una part del producte d’Airbnb -el de les habitacions-, encara que no el core business, els apartaments o habitatges.





Per Gemma Fontseca. Periodista