Cop de puny sobre la taula de l’FC Andorra al Sardinero (1-2)

L’FC Andorra d’Ibai Gómez dormirà segon, en posicions d’ascens directe a la Primera Divisió, després d’una meritòria victòria a Santander (1-2). Aquest dissabte s’enfrontaven els dos equips més golejadors de la categoria, el Racing de Santander i l’FC Andorra, respectivament. El partit no ha decebut. Minsu al 9 i Lauti al 15, després d’una gran jugada col·lectiva andorrana, han estat a punt d’avançar els tricolors. El porter georgià dels del Principat Aron Yakoobishvili salvava als d’Ibai Gómez amb una gran aturada al minut 33. I, amb l’empat a zero s’ha arribat al descans.
La segona meitat ha començat de manera immillorable per als andorrans. Al 50 Minsu ha estat a punt d’avançar els tricolors, però el porter basc del Racing, Jokin Ezkieta ha salvat al seu equip i, tres minuts després, l’àrbitre, imputat pel polèmic Nàstic – Málaga de fa dues temporades en aquell recordat play-off d’ascens a segona, ha xiulat penal a favor de l’Andorra. Lauti no ha fallat i ha avançat als del Principat, però l’alegria ha durat poc a la parròquia visitant ja que un quart d’hora després el Racing empatava a un amb gol de Sangalli.
Si una cosa tenen els jugadors d’Ibai Gómez es que no es rendeixen i sempre van a l’atac i, tan sols tres minuts després, Àlex Calvo tornava a avançar al conjunt pirinenc, posant l’equip a la segona posició provisional de la Segona Divisió. Ni tan sols els 7 minuts d’afegit que ha indicat el polèmic Eder Mallo ha pogut canviar el resultat i els tres punts viatgen cap a terres andorranes.
El proper partit de l’FC Andorra serà a Encamp, una altra vegada en dissabte, a les 18:30 hores contra un recent descendit de Primera Divisió, el Leganés.