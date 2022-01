Cop d’autoritat del Futbol Club Andorra al camp del Nàstic (0-3)

Només s’havien jugat 4 minuts de partit quan Manu Nieto ha estat objecte de falta dins l’àrea i el col·legiat ha assenyalat penal. Marc Fernández no ha fallat des dels onze metres. A la mitja hora de joc, Nieto aprofitava una passada llarga d’Adri Vilanova per la banda dreta, i la posterior errada d’un defensor grana, per plantar-se sol davant del porter del Nàstic, driblar-lo i anotar el segon. El davanter centre cedit pel Cadis també ha marcat el tercer dels tricolors, després de rematar de cap una centrada per la banda esquerra de Martí Vilà.

El Nàstic ha intentat retallar diferències a la represa, però els tricolors han defensat amb ordre i Eudald Vergés ha estat a punt de fer el quart amb una rematada que s’ha estavellat contra el travesser. Diumenge els andorrans rebran l’Algesires a l’Estadi Nacional, en el tercer partit en vuit dies.