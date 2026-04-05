Cop d’autoritat de l’FC Andorra golejant al Racing, el líder (6-2)

Els jugadors de l’FC Andorra de Carles Manso han demostrat una vegada més que, actualment, són l’equip de tota la categoria que millor està físicament, però, sobretot, mentalment, ja que ha tornat a remuntar una diferència de dos gols en el marcador, contra dos equips de la part alta de la segona divisió. Aquest dimecres contra el Málaga i aquest diumenge contra el líder, el Racing de Santander a qui ha guanyat, al final, per un contundent 6-2.
El partit ha començat molt costa amunt per als andorrans, amb un gol del georgià Guliashvili, al minut 4, i una rematada al pal de Jorge Salinas, al minut 8, que hagués pogut suposar el segon gol per als càntabres. Tres minuts després era Lauti qui hagués pogut empatar, però la seva rematada acabava al travesser. El georgià Guliashvili feia el segon gol eixamplant les diferències. Però, els del Principat no s’han vingut avall, sinó tot el contrari, el millor joc dels tricolors començava a aparèixer. Primer un Josep Cerdà, que està en estat de gràcia, escurçava diferències al minut 34 i Lautaro en el 43 empatava el partit amb un gol que el VAR ha acabat validant, ja que l’àrbitre havia assenyalat fora de joc. Al temps de descompte han estat a punt de capgirar el resultat els andorrans, però amb el 2-2 s’ha arribat al descans.
La segona meitat no ha pogut començar millor per als de Carles Manso, amb el gol de Martí Vilà per a l’Andorra, que ara sí capgirava el marcador. El VAR avisava l’àrbitre, en el minut 60, per unes mans del Racing. Dani Villahermosa transformava el penal marcant el quart gol dels tricolors. En el 71 el VAR canviava una targeta groga de Jorge Salinas per una vermella directa i feia que els andorrans juguessin amb superioritat numèrica fins el final del partit. En el 74 Jesús Owono ha fet l’aturada del partit salvant el possible tercer gol del Racing. Tres minuts després, Jastin, feia la maneta per als andorrans que estaven jugant a plaer. En el minut 86, ara era Manu Nieto qui estava a punt de fer el sisè gol. Qui sí l’ha pogut fer es Theo Le Normand, amb un autèntic gran gol, al minut 90.
Ara l’FC es posa 10è a la classificació, a 8 punts del play-off d’ascens i a 12 punts del descens. El proper partit dels andorrans serà al camp del Cádiz, el diumenge 12 d’abril, a les 18:30 hores.