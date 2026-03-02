Cop d’autoritat de l’FC Andorra a Córdoba (1-4)

El millor partit de la temporada de l’FC Andorra ha arribat aquest dilluns, al Nuevo Arcángel de Córdoba, amb una contundent victòria (1-4) que situa els tricolors a la zona mitja de la classificació, a Segona, amb un coixí de 5 punts per sobre del descens i a 10 punts del play-off d’ascens a la Primera Divisió.
El partit ha començat de forma immillorable per als de Carles Manso, amb un 0-2 al primer quart d’hora de partit, amb el gol de Lautaro al minut 9 i el gol de Josep Cerdà al 15. El mallorquí ha tornat marcar per segon partit consecutiu. En el minut 30 la diferència encara s’ha fet més gran amb el gol del coreà Minsu. El porter andorrà del Córdoba, Iker Álvarez, veia com la seva afició xiulava al seu equip amb la tercera derrota seguida dels andalusos. Amb el 0-3 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat els d’Iván Ania haguessin pogut marcar el primer gol amb una rematada de cap que ha topat amb el travesser i al posterior refús el porter tricolor, Owono, ha enviat a córner. Els andorrans han aconseguit aguantar l’embranzida dels quinze primers minuts de la segona meitat del Córdoba i el francès, Le Normand, ha fet el quart gol dels andorrans. Un gol que, inicialment, l’àrbitre l’havia anul·lat per fora de joc, però que el VAR l’ha acabat validant. Gael Alonso hagués pogut fer una maneta històrica per als tricolors, però la creueta ha impedit el gol. En el minut 89 el brasiler Adilson ha fet el gol de l’honor per als andalusos. Amb l’1-4 s’ha arribat al final del partit.
El proper partit de l’FC Andorra serà aquest diumenge, a les 16:15 hores, a Encamp, contra l’Sporting de Gijón.