Cop a una xarxa de pirateria de partits de futbol amb ramificacions a Andorra

Desmantellada una xarxa que oferia il·legalment retransmissions de partits de futbol de les principals lligues europees. De moment hi ha un detingut i s’ha decomissat material informàtic. L’operació, supervisada per la Batllia, s’ha fet arran d’una demanda de l’Agència de Cooperació en Justícia Penal de la Unió Europea.

Feia dos anys que Eurojust havia començat una investigació per les denúncies de la lliga espanyola i la Premier. Els investigadors van comprovar que la xarxa feia servir dominis i servidors informàtics primaris per connectar-se i oferir il·legalment partits de futbol de les principals lligues europees a través de l’aplicació mòbil Mobdro, que ja no es troba disponible.

Des d’Eurojust asseguren que més de 43 milions d’usuaris al món haurien descarregat el senyal i que els serveis s’oferien a clients de tot el món, a través d’eines en línia. S’estima que els beneficis podrien superar els 5 milions d’euros.

També es feien altres activitats il·legals d’streaming sense pagar drets d’autor. Les investigacions, coordinades per un jutge de València, es van estendre a Portugal i Andorra, en aquest cas a través de la secció especialitzada de la policia i la fiscalia general.

L’operació va permetre detenir tres persones, una a Andorra a principi de febrer, que actualment es troba en llibertat amb càrrecs. Des d’Eurojust asseguren que l’operació s’emmarca en l’augment considerable que la pirateria audiovisual ha experimentat els darrers anys a nivell mundial, que ha permès des del 2019 confiscar prop de 6.000 servidors il·legals.