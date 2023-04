Conxita Marsol guanya galons

Escrutat: 100.00 % Vots vàlids: 5.081 Electors convocats: 8.693 Vots blancs: 225 Participació: 62,10% Vots nuls: 89

CONCÒRDIA 1.175 23,13% DEMÒCRATES + LIBERALS 1.665 32,77% PS SDP + 1.502 29,56% ANDORRA ENDAVANT 739 14,54%

Circumscripció nacional

Liberals d’Andorra 260 4,99% CONCÒRDIA 1.000 19,18% DEMÒCRATES + CIUTADANS COMPROMESOS + ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + UN 1.520 29,15% ACCIÓ 183 3,51% ANDORRA ENDAVANT 877 16,82% PARTIT SOCIALDEMÒCRATA PROGRESSISTES SDP + 1.375 26,37%

No hi ha dubtes sobre que, la parròquia d’Andorra la Vella, és de les més complicades d’afrontar en unes eleccions i, les d’aquest 2023, ho han estat una excepció. Així ho reconeixia una exultant Conxita Marsol, la cap de llista territorial per Demòcrates + Liberals. Amb els seus resultats, ha guanyat galons i augmenta el seu rang en el panorama polític andorrà. La seva carrera pot anar més enllà de l’administració local passat aquest nou mandat.