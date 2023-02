Conxita Marsol formalitza la dimissió com a cònsol major per ser candidata a les eleccions generals

Astrié i Marsol

Conxita Marsol deixa avui de ser la cònsol major d’Andorra la Vella per concórrer a les eleccions generals del 2 d’abril com a candidata de la llista demòcrata i liberal per Andorra la Vella. Per això, a primera hora del matí ha lliurat la carta de dimissió i de renúncia com a consellera del Comú al cònsol menor, David Astrié, que properament assumirà el càrrec que deixa vacant Marsol.



“És un dia trist perquè deixo el Comú, però estem en un projecte i un partit, i, de vegades, s’han de prendre decisions”. Aquesta és la valoració de Conxita Marsol un cop lliurada la carta, i ha afegit que està molt contenta de la seva gestió perquè “he treballat molt activament per la parròquia i Andorra la Vella ha recuperat l’orgull”.

Aquesta tarda, en una sessió de Consell de Comú extraordinària que estarà presidida pel cònsol menor, David Astrié, es validaran les candidatures que concorreran a les eleccions generals per la circumscripció parroquial d’Andorra la Vella.

A banda de Conxita Marsol, també ha presentat la renúncia la fins avui consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i de Projectes participatius, Meritxell López, que anirà a la llista nacional encapçalada per l’actual cap de Govern, Xavier Espot; i Alain Cabanes, conseller

d’Esports i de Joventut, que farà tàndem a la candidatura parroquial juntament amb Marsol.

Properament es convocarà una sessió de Consell de Comú durant la qual accediran al càrrec els tres nous consellers que substituiran Marsol, López i Cabanes, i que formaven part de la llista d’En Comú per Andorra la Vella, guanyadora de les eleccions comunals del 2019. En aquesta mateixa sessió, David Astrié i Miquel Canturri, seran nomenats cònsol major i menor respectivament; Gerard Estrella passarà a ser conseller major, i Meritxell Pujol, consellera menor.