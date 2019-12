La sala del Consell de Comú ha quedat petita durant la sessió ordinària celebrada per dur a terme l’acte de jurament o promesa de la nova corporació que començarà a operar l’1 de gener del 2020.

Conxita Marsol serà quatre anys més la cònsol major d’Andorra la Vella. En aquesta ocasió, ho farà amb David Astrié com a cònsol menor. Avui, els dos caps de la llista més votada a les eleccions comunals del 15 de desembre, En Comú per Andorra la Vella, han estat elegits per la nova corporació com els màxims representants en la gestió del Comú per al mandat 2020-2023. Miquel Canturri serà el conseller major, mentre que Gerard Estrella serà el conseller menor. De la seva banda, Gerard Menardia ha estat triat avui capità del sometent.

El Comú d’Andorra la Vella, integrat per dotze consellers, està format per nou consellers de la llista més votada als comicis, En Comú per Andorra la Vella, i per tres consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents. La nova composició de la corporació és la següent:

En Comú per Andorra la Vella

Conxita Marsol Riart

David Astrié Padilla

Miquel Canturri Campos

Gerard Estrella Armengol

Meritxell Pujol Carrascosa

Alain Cabanes Galian

Meritxell López Guitart

Letícia Teixeira Da Silva

Gerard Menardia Coloma

Partit Socialdemòcrata i Independents

Maria Dolors Carmona Filella

Sergi Gonzalez Camacho

Lídia Samarra Pujol