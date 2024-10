Convoquen una mobilització per l’habitatge digne a la Seu

Una de les manifestacions reivindicant un habitatge digne (AndorraDifusió)

La Coordinadora per l’Habitatge Digne fa una crida a tota la ciutadania per a garantir l’habitatge digne a Andorra, el 6 de desembre, a la Seu d’Urgell, convocada per més de 30 col·lectius pirinencs. La Coordinadora ha pres d’exemple les manifestacions a Andorra de l’any passat per a reivindicar que la ciutadania vol defensar aquest dret. A més, assegura que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) vol una segmentació dels treballadors i treballadores de l’Alt Urgell i d’Andorra.

D’altra banda, el col·lectiu indica que s’estan treballant unes demandes conjuntes per a pressionar els ajuntaments del Pirineu, el Govern del Principat i el Comú d’Andorra la Vella perquè prenguin “mesures reals i valentes” per a frenar la problemàtica “des de l’arrel”. Alhora, afirmen que s’està treballant també per a garantir un pla estratègic a mitjà i llarg termini per a “limitar i cercar el poder del capital especulatiu”.

En aquest sentit, han volgut deixar clar que no descarten accions en els pròxims mesos a Andorra més enllà de la mobilització a la Seu.