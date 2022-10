Convocats dos actes públics per a definir les prioritats dels ajuts Leader a l’Alt Urgell i Cerdanya

La Seu d’Urgell i Puigcerdà acolliran dos actes en què la ciutadania podrà opinar sobre quins han de ser els àmbits estratègics que cal potenciar a l’Alt Urgell i la Cerdanya en els ajuts Leader. La iniciativa forma part del procés de participació que ha obert el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya per a consensuar el destí de les subvencions d’aquest programa europeu de cara al 2023-2027.

La primera de les sessions públiques tindrà lloc al CETAP de la Seu d’Urgell, al Centre Cultural Edifici de les Monges, el dijous 6 d’octubre a les sis de la tarda. La segona xerrada es durà a terme a la sala de plens del Consell Comarcal de Cerdanya, a Puigcerdà, el dilluns 10 d’octubre, a la mateixa hora. A les reunions s’exposaran els àmbits d’inversió que s’han detectat com a necessaris, per tal que la ciutadania pugui valorar-los i dir quins considera que cal prioritzar.

Els eixos de treball són: població i arrelament, que inclou aspectes com l’habitatge o joventut; territori innovador, que tracta qüestions com els models de negoci, un nou model turístic, la formació, o la innovació i la digitalització, entre altres; la transició ecològica, incloent-hi l’economia circular i la transició energètica; així com l’economia rural, vinculada a recursos endògens, com la gestió forestal, la fauna cinegètica, la nova pagesia o els productes proximitat.

Les persones que no puguin assistir a les reunions, però vulguin dir-hi la seva, podran fer les seves propostes i aportacions sobre aquests quatre grans reptes a través del formulari obert que s’ha habilitat al web del Consorci. L’objectiu és tenir definits a mitjans de novembre els eixos de treball per a començar a implementar-los a partir de l’any que ve.

Procés participatiu

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), que és qui gestiona les subvencions europees del programa Leader en aquestes comarques, impulsa actualment un procés participatiu per a definir els eixos de treball i les activitats o sectors que es prioritzaran en la concessió dels ajuts europeus Leader. El CAUC treballa per a aconseguir el màxim consens entre la ciutadania sobre les necessitats del territori. Les darreres setmanes s’estan duent a terme reunions sectorials per a recollir les propostes de diversos col·lectius.

El procés es desenvolupa per a elaborar l’estratègia Leader en l’àmbit territorial del GAL, en el marc del nou Pla estratègic de la PAC 2023-2027, que estarà cofinançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

La iniciativa ha tingut en compte els principals reptes que han sorgit de l’Agenda Rural 2030, impulsada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental Sobre Despoblament Rural, en la qual han participat activament els Grups Leader de Catalunya, entre altres entitats.