Convocatòries d’ajuts en matèria d’estudis i recerca

Birret, títol i tesi (rawpixel / Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria de diferents ajuts en matèria d’estudis i recerca. És el cas dels destinats per cursar estudis de tercer cicle. La data límit de presentació de les sol·licituds es tanca el 7 de juliol del 2023. Les bases es publicaran al BOPA del pròxim dimecres 5 d’abril.

La convocatòria que preveu atorgar dos ajuts de tercer cicle l’any 2023, destinats a persones que estiguin en la fase inicial dels estudis de doctorat, que no hagin estat beneficiàries dels ajuts de tercer cicle del Govern, i que el curs 2023-2024 facin el primer o el segon curs de doctorat.

La dotació global de la convocatòria és de 90.000 euros. Es preveu atorgar dos ajuts per un global màxim de 45.000 euros cadascun, per a tres anys: 15.000 euros per any.

Per a més informació cal contactar amb el Ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior, a l’Àrea de Recerca, telèfon 743 300.





ALTRES CONVOCATÒRIES:

Obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana

El Consell de Ministres en funcions també ha aprovat, l’obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2023. L’objectiu de la convocatòria és promoure i estimular la realització de projectes de recerca, de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país. La dotació global de la convocatòria és de 30.000 euros. Es preveu atorgar un ajut de 10.000 euros per a cadascuna de les següents modalitats.

Ajut a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; o bé, ajut a la transferència de coneixements i/o tecnologies adaptats a les necessitats territorials i sectorials del Principat.

Ajut Lídia Armengol Vila a projectes de recerca, o de transferència de coneixements o tecnologies, per a dur a terme recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra.

Ajut Cebrià Baraut per a dur a terme recerques per a les quals sigui necessari utilitzar com a font bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes relacionats amb l’edició de fons documentals, la realització de catàlegs i inventaris documentals, i els treballs que siguin únicament de buidatge documental.

Els ajuts es podran sol·licitar per part de residents a Andorra a títol individual o en grup. També els poden sol·licitar les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres. El projecte de recerca ha de tenir una durada màxima de dos anys. Pot començar a partir del primer de setembre del 2023 i ha de finalitzar, com a màxim, el 31 de desembre de l’any 2025.

El termini de presentació de les sol·licituds s’obre l’endemà que es publiqui la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i es tanca el divendres 30 de juny del 2023. El plec de bases es pot descarregar a les pàgines web: www.ensenyamentsuperior.ad/recerca o a www.tramits.ad. Per a més informació cal contactar amb el Ministeri d’Educació i d’Ensenyament Superior, a l’Àrea de Recerca, telèfon 743 300.









Ajuts per a la mobilitat dels investigadors

Finalment, també s’han aprovat aquest dimecres els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l’any 2023. L’objectiu de la convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora del país per a millorar-ne les competències, a la vegada que es promociona la difusió dels resultats de la seva recerca i s’enforteixin les relacions amb altres institucions internacionals.

La partida global d’aquesta convocatòria és de 8.000 euros que es distribuirà lliurement entre dos modalitats.

Estades breus de recerca en centres de R+D, empreses i centres de suport a la recerca.

Participació en congressos científics sigui per participar-hi activament o per formar part del comitè científic.

Els candidats han de tenir la nacionalitat andorrana, residir legalment al Principat des de fa com a mínim 5 anys consecutius o residir-hi i desenvolupar-hi un doctorat a ple temps. Per a accedir-hi hauran de demostrar que són investigadors o professors universitaris independents o vinculats a una institució de recerca o empresa, o bé que són investigadors en formació i estan matriculats en un programa de doctorat oficial i reconegut a Andorra.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 14 de juliol d’enguany. Les bases de la convocatòria es publicaran al BOPA del pròxim dimecres.

Per a més informació cal adreçar-se al departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals. Edifici El Molí, av. Rocafort, 21-23, AD600 Sant Julià de Lòria – Principat d’Andorra. Telèfon +376 743 300. A/e: recerca@govern.ad. Llocs web: https://www.ensenyamentsuperior.ad/recerca – https://www.govern.ad