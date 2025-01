Convocatòria per a joves agricultors i ramaders espanyols dotada amb 27 milions d’euros

Tractor llaurant un camp

El Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la convocatòria d’ajudes de la Línia ICO-MAPA-SAECA i de subvencions dels avals de SAECA per a joves agricultors i operadors del sector pesquer, per un import total per a totes dues de 27.000.000 euros. Aquestes línies d’ajuts permeten subvencionar un 15% d’amortització del principal dels crèdits i el cost de l’aval de SAECA, i s’estima que pot mobilitzar un crèdit d’uns 135 milions d’euros. S’espera que beneficiï a més de 2.000 joves agricultors, ramaders o pescadors.

L’objectiu de les subvencions, finançades íntegrament pel Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), és facilitar l’accés al finançament dels joves pagesos i operadors del sector de la pesca, en el marc de les polítiques del Ministeri de millora del finançament als sectors agrari i pesquer i de contribució al relleu generacional en aquest àmbit.

Els ajuts es concedeixen en règim de concessió directa per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, i tenen caràcter de mínims.

La subvenció del cost del principal (Línia ICO-MAPA-SAECA) té un pressupost de 20.000.000 €, i s’instrumenta mitjançant un conveni signat pel Ministeri espanyol d’Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA), l’Institut de Crèdit Oficial ( ICO) i la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA). Es prolonga el model ICO MAPA SAECA que ja ha mobilitzat després de l’èxit de la primera edició més de 600 milions d’euros.

L’ajut està destinat a titulars d’explotacions agràries i operadors del sector de la pesca i l’aqüicultura que no tinguin més de 40 anys, que poden obtenir una bonificació de fins a un 15% al ​​principal dels crèdits, amb un termini de fins a 15 anys, que podrà contemplar períodes de carència de fins a 3 anys, segons la durada del crèdit.

Els beneficiaris hauran d’estar donats d’alta en alta al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, si escau, al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris inclòs en aquest Règim. A més, els joves agricultors hauran de tenir més del 50% d’ingressos procedents de l’agricultura, assegurança agrària i residir a la comarca on radiqui la seva explotació o a les comarques limítrofes.

El préstec subvencionat haurà d’estar avalat per SAECA, i per a facilitar-ne l’obtenció d’aquests avals es convoca la línia de subvencions dotada amb 7.000.0000 d’euros.