Convocatòria de beques per un màster o un doctorat al Japó

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la convocatòria de beques d’estudi al Japó per al proper curs 2021-2022. Una beca que s’ofereix gràcies al conveni signat amb el país nipó fa anys, i que permet als estudiants de nacionalitat andorrana la possibilitat d’accedir al programa de beques de nivell màster i doctorat. L’inici dels estudis és al setembre/octubre del 2021.

Així, els estudiants de segon i tercer cicle que se’n beneficiïn tindran coberta tant la matrícula dels estudis com un import mensual d’entre 143.000 i 145.000 iens en funció del nivell d’estudis (uns 1.100-1.200 euros) que assumeix el Govern del Japó.

Per tal de fer la sol·licitud, s’ha d’adreçar una carta acompanyada dels documents que es determinen en les bases del concurs a l’Ambaixada del Japó al Principat d’Andorra (7, Avenue Hoche, 75008 París) i una còpia, o bé per correu o bé per correu electrònic al Ministeri d’Educació. Els interessats poden enviar la seva sol·licitud des que es publiquin les bases al BOPA i fins el 3 de juliol del 2020.

Es licita l’adquisició de nou material informàtic i multimèdia per equipar escoles del país

El Govern també ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la licitació per a l’adquisició de material de dotació informàtica i multimèdia per equipar escoles del país aquest any. Com cada any, l’objectiu del Ministeri és impulsar els projectes destinats a fomentar l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement als centres escolars, substituint el material obsolet i adquirint de nou.

Així doncs, un cop analitzada la situació de diferents centres, s’han licitat diferents lots destinats a cobrir aquestes necessitats. En concret, es liciten 50 ordinadors de sobretaula amb monitors, unes 42 unitats d’Apple TV –un receptor multimèdia digital de dispositius digitals–, uns 35 projectors multimèdia amb altaveus, uns 300 discs durs de nova generació per actualitzar diversos ordinadors de sobretaula, servidors de domini local per al campus escolar i dispositius de xarxa per accelerar el funcionament dels sistemes tecnològics.

La forma de licitació és concurs nacional de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 22 de juliol del 2020 al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. El plec de bases podrà descarregar-se de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad.

El Govern aprova el Reglament que estipula els requisits d’accés als nivells d’ensenyament superiors estatals

D’altra banda, també s’ha aprovat el Reglament de l’accés als nivells de l’ensenyament superior estatal. Així, per accedir-hi es requereix una titulació mínima de batxillerat, batxillerat professional o un equivalent reconegut pel Govern.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, el reglament té la voluntat de regular l’accés als diversos nivells de l’ensenyament superior establerts pel Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES) i a les titulacions que en formen part: el diploma professional avançat, el bàtxelor, el bàtxelor d’especialització, el màster i el doctorat.

Amb l’aprovació d’aquest reglament, els requisits d’accés queden estipulats de tal manera que per accedir al Diploma professional avançat o a un bàtxelor cal tenir el títol de batxiller, batxiller professional, titulació d’ensenyament superior estatal o haver superat la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. Per accedir al bàtxelor d’especialització cal acredirar un títol estatal andorrà de nivell 2 de MATES en el mateix àmbit del bàtxelor d’especialització. Per cursar un màster cal disposar d’un títol estatal andorrà de nivell 2 de MATES, i de nivell 4 de MATES per fer un doctorat.

El reglament també estipula que les persones amb qualificacions estrangeres poden accedir a aquets nivells d’ensenyament superior si compleixen els requisits d’accés a nivells similars al sistema educatiu del país on han cursat els estudis previs.

El Consell de Ministres també ha aprovat el reglament que regula el reconeixement de qualificacions d’ensenyament superior. Arran de la integració a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, el Principat va signar el Conveni de Lisboa sobre el reconeixement de les qualificacions relatives a l’ensenyament superior a la regió europea i amb aquest decret s’integren en la normativa nacional les recomanacions i procediments establerts a l’efecte del reconeixement acadèmic de titulacions estrangeres.