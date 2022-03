Convocat un concurs públic per a les obres de rehabilitació del Santuari de Meritxell

El Consell de Ministres ha aprovat la convocatòria d’un concurs públic per licitar les obres de rehabilitació del Santuari de Meritxell en la seva fase 1. El 25 de setembre del 2019 el Govern va adjudicar els treballs corresponents a la redacció del projecte i direcció de les obres de la fase 1 per rehabilitar aquesta basílica als arquitectes Josep Adserà i Arnau Sempere d’Adserà Group SL per un import de 13.062,50 euros. Així doncs, ara, el concurs per a les obres dona seguiment al projecte d’aquests professionals.

Les obres de rehabilitació d’aquesta primera fase contempla, d’una part, el recalçat dels contraforts de l’ala oest de la nau (consolidació estructural) i, d’altra part, la reparació d’aquelles parts de la coberta que ho requereixen (impermeabilitzacions i refecció de les canals de recollida d’aigües incloses). Les millores es duen a terme després de molts anys on només s’han fet accions de manteniment puntuals i s’ha de tenir en compte que és una infraestructura amb m és de 40 anys d’antiguitat (es va inaugurar el 8 de setembre 1976).

La licitació es fa mitjançant un concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s’entregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. En cas de necessitar informació complementària, es pot sol·licitar a l’Àrea d’Edificació Pública del Ministeri de Territori i Habitatge. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits, fins al 29 d’abril del 2022.