Convocat el Premi d’escultura urbana a Andorra la Vella

Miquel Canturri i David Astrié, tercer i quart per l’esquerra) amb artistes del país (AndorraCapital)

El Comú d’Andorra la Vella posa en marxa un projecte que entrellaça l’art i el Parc Central: es convoca el Premi d’escultura urbana, adreçat als artistes del país amb l’objectiu de potenciar la creació artística i potenciar el Parc Central com un enclavament cultural i epicentre de l’art contemporani.

Així ho han explicat avui dimarts els cònsols major i menor, David Astrié i Miquel Canturri, que han presentat les bases del projecte, que preveu una dotació econòmica de 6.000 euros per al projecte guanyador, més una inversió de fins a un màxim de 14.000 per a produir-lo. L’obra guanyadora s’emplaçarà al Parc Central i entrarà a formar part de la galeria d’art a l’aire lliure que compta actualment amb 6 peces d’artistes del país: Àngel Calvente (Bust de Filipines), Rafael Contreras (La Cadireta), Judit Gaset (“…El vent recull l’univers infinit”), Nerea Aixàs (Homenatge al voluntariat), Emma Regada (Jo en tu) i la recentment instal·lada Nu femení sedent o Mari Carme, de Josep Viladomat, que fins fa poques setmanes estava instal·lada a la rotonda de la baixada del Molí.

El concurs d’escultura que impulsa el Comú tindrà caràcter biennal i s’adreça a artistes professionals del país. Les obres que es presentin han d’estar emmarcades en l’art contemporani i han de ser inèdites o originals. Un jurat, format tant per membres del Comú com per persones de reconeguda trajectòria en el món de les arts, serà l’encarregat d’avaluar i votar les obres.

El termini de presentació de candidatures finalitza l’1 de setembre, amb la intenció que l’obra guanyadora es pugui instal·lar al Parc central durant la primavera del 2024. Les bases del concurs, així com la documentació necessària per a optar al premi, es poden descarregar a andorralavella.ad/premiescultura

El cònsol major ha ressaltat la idoneïtat d’enclavar aquesta iniciativa al Parc Central, que en els darrers anys ha canviat de manera important la fesomia, tant des del vessant natural com artístic. Així doncs, ha recordat que s’han fet millores a la gespa, l’arbrat i el llac, s’han retirat les tanques del passeig del riu i ara s’està renovant de manera integral la zona de jocs. En paral·lel, s’han anat incorporant escultures urbanes, s’ha posat en funcionament el Centre d’art amb la sala d’exposicions del Govern i, a més, en els mesos vinents disposarà d’un espai de creació i exposició artística en un local del parc que el Comú ha cedit a l’associació de creadors La Xarranca. “A més de ser el gran pulmó verd d’Andorra la Vella, aquest espai s’ha convertit en un enclavament cultural important, que volem potenciar”, ha exposat David Astrié.

Per la seva banda, Miquel Canturri, ha ressaltat que el premi s’adreça a artistes del país, tant emergents com consolidats, per a donar un impuls als creadors andorrans.

En l’acte de presentació del projecte també han participat els artistes que tenen escultura al Parc Central.