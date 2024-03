Convocat a la Seu el Premi Joles Sennell de contes infantils 2024

Presentació del Premi Joles Sennell a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest dimecres s’ha presentat la convocatòria de l’edició 2024 del Premi literari Joles Sennell de contes infantils dirigits al públic infantil, escrits en català i de temàtica lliure. La presentació de la 15a edició ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la regidora d’Educació, Christina Moreno, juntament amb les directores de la Biblioteca Sant Agustí i RàdioSeu, Lourdes Esteve i Marta Pujantell, respectivament.

La novetat més destacada que presenten aquests premis, tal i com ho ha avançat Joan Barrera és el dia de lliurament de premis que enguany es farà coincidir amb la jornada dedicada a la lectura Llegendària, que tindrà lloc el dissabte 1 de juny a les 11.30 hores, a la mateixa biblioteca.

Per la seva part, Christina Moreno ha remarcat que el premi Joles Sennell “s’emmarca dins d’un propòsit de base que és el foment de la lectura, i els seus beneficis que aporta al llarg de la vida”. Al respecte, Moreno també ha puntualitzat que “la lectura és un dret i no un luxe o una obligació, i això fa que els diferents òrgans de Govern i els recursos del nostre municipi hagin de vetllar per l’acompliment d’aquest dret”.





Objectius del Premi Joles Sennell

La regidora d’Educació també ha volgut recordar els objectius de l’organització del Premi Joles Sennell com són: fomentar la creativitat i la imaginació en alumnes de 10 a 18 anys i adults; estimular la redacció i composició de textos per a lectors infantils; promocionar la lectura de contes i de textos literaris; motivar a escriure amb la lectura dels contes a través de RàdioSeu; i implicar en un projecte cultural entitats comarcals (Servei Educatiu de l’Alt Urgell i Consell Comarcal), els centres escolars, les llibreries locals i empreses.





5 categories

Les bases estableixen cinc categories de participació segons l’edat dels autors:

Categoria A: autors de 10-11 anys

Categoria B: autors de 12-13 anys

Categoria C: autors de 14-15 anys

Categoria D: autors de 16-17 anys

Categoria E: autors a partir de 18 anys

Els contes que participin en el concurs, de temàtica lliure, han de ser en català, inèdits i no haver estat premiats en cap altres esdeveniment literari.

La presentació dels originals s’ha fer de manera telemàtica des de l’enllaç http://goo.gl/KVyB6P. Les obres es podran presentar fins el 5 de maig.

El jurat del certamen està integrat per membres de l’organització i escriptors o persones vinculades amb el món literari:

Pep Albanell , autor de capçalera de la Biblioteca Sant Agustí i escriptor.

, autor de capçalera de la Biblioteca Sant Agustí i escriptor. Alba Besora , editora d’Editorial Meraki.

, editora d’Editorial Meraki. Isidre Domenjó , escriptor i president de l’Associació Llibre del Pirineu.

, escriptor i president de l’Associació Llibre del Pirineu. Lourdes Esteve , directora i bibliotecària de la Biblioteca Sant Agustí.

, directora i bibliotecària de la Biblioteca Sant Agustí. Xavier Farrero , llibreter de la Llibreria Papers.

, llibreter de la Llibreria Papers. Genisa G. Carricondo , narradora i actriu.

, narradora i actriu. Marta Pujantell , directora de RàdioSeu.

, directora de RàdioSeu. Isabel Rodríguez , docent del Servei Educatiu de l’Alt Urgell.

, docent del Servei Educatiu de l’Alt Urgell. Montse Rollán, bibliotecària de la Biblioteca Josep Finestres de Cervera.





Més de 4.330 euros en premis

Els premis d’aquest concurs literari sumen més de 4.3000 euros. El premi amb més dotació és el de la categoria E (adults, a partir de 18 anys) amb un premi de 1.300 euros per gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un e-book gentilesa del Servei Educatiu de l’Alt Urgell valorat en 130 euros, una entrada doble per un concert del FeMAP valorada en 50 euros i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca valorada en 48 euros.

El finalista d’aquesta mateixa categoria rebrà 500 euros també per gentilesa de l’Ajuntament de la Seu.

Amb l’objectiu d’esperonar als alumnes a escriure per a aquest concurs literari, les escoles i instituts que aportin 10 o més contes al certamen rebran un lot de llibres, mentre que les escoles que formin part d’una ZER Comarcal el rebran també si n’aporten 5 o més.





Niu de Contes, projecte ‘Il·lustrem’ i taller d’escriptura

A part dels premis en metàl·lic, els contes guanyadors tornaran aquest any a llegir-se en el programa ‘Niu de contes’ de RàdioSeu, que dirigeix i presenta Montse Rollán.

També en aquesta edició es portarà a terme el projecte ‘Il·lustrem’ del conte guanyador del Premi Jules Sennell, amb la participació dels alumnes d’ESO dels instituts Joan Brudieu i La Valira, i de l’Escola Municipal d’Art.

També s’ha organitzat un taller d’escriptura de contes infantils que anirà a càrrec d’Ester Farran.