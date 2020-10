Convocades les subvencios d’AMPES de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, la convocatòria per a la concessió de subvencions sense finalitat de lucre destinades a les associacions de pares i mares d’alumnes escolaritzats en centres escolars públics de segona ensenyança, batxillerat i ensenyament especialitzat.

Es tracta de subvencions destinades a les entitats que tinguin programades activitats relacionades amb els alumnes, ja siguin d’àmbit cultural, esportiu, de convivència social, educatiu i cívic i que suposin un benefici per a la formació integral dels estudiants.

L’import global previst per aquesta convocatòria és de 16.059,82 euros i les sol·licituds poden entregar-se al Servei de Tràmits fins l’11 de novembre del 2020. Per al repartiment dels ajuts es valoraran les activitats i s’atorgaran equitativament entre totes les sol·licituds acceptades. Les escoles que quedin incloses en diferents associacions no poden rebre més d’una vegada aquesta mateixa subvenció.