Convocades les subvencions per a empreses que promouen projectes d’igualtat de gènere

El Govern ha informat de l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions a empreses i associacions legalment constituïdes al Principat d’Andorra i sense ànim de lucre que promouen projectes d’igualtat de gènere.

Aquests ajuts, que es convoquen per tercera vegada, tenen la voluntat d’impulsar programes, projectes o activitats relatives a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la prevenció de la violència de gènere dins del territori andorrà.

Les empreses o associacions interessades poden aconseguir la documentació reguladora a les pàgines web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad o bé recollir-la en paper o clau de memòria al Servei de Tràmits del Govern a partir de la publicació de l’edicte de convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). En cas de necessitar informació complementària poden dirigir-se al Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

El lliurament de les sol·licituds s’ha de dur a terme al Servei de Tràmits del Govern i la data límit de presentació és el 22 d’abril del 2022 en horari d’atenció al públic.

Es convoquen les subvencions per a l’any 2022 a entitats sense ànim de lucre

D’altra banda, el Govern ha informat de l’obertura de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a projectes i activitats de l’àmbit social a entitats sense ànim de lucre. Les subvencions tenen l’objectiu de finançar programes o actuacions socials dins del territori andorrà, especialment, en els àmbits de la infància i l’adolescència, les persones amb diversitat funcional, la gent gran o la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sempre que tinguin com a finalitat l’interès general i el benefici social.

