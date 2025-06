Converses, emocions i trucades: la nova Cati vol ser una amiga per a la gent gran

La gent gran que ha pres part a la segona prova pilot i el jove Markus Urban (segon per l’esquerre). Foto: Cedida

Aquest dilluns s’ha celebrat l’acte de cloenda i presentació de resultats de la segona prova pilot de la Cati, l’assistent virtual en català per a la gent gran, a la sala Immaculada de la Seu d’Urgell. La prova, duta a terme el mes de maig, ha comptat amb 23 participants que han provat l’assistent durant quinze dies.

Christina Moreno, regidora de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i Amàlia Sanz, directora de l’IDAPA, han introduït l’acte i han mostrat una gran satisfacció per la realització de la prova en territori pirinenc. Posteriorment, Markus Urban, creador de la Cati, ha agraït als participants les seves aportacions, que han resultat molt valuoses per a millorar l’assistent, i ha fet una demostració de com serà la Cati en el futur, un cop incorporades les diverses propostes dels participants.

La nova versió té un caràcter més conversacional i social, i permet mantenir llargues converses sobre temes diversos impulsades per intel·ligència artificial. Per a fer-ho, l’assistent disposa d’una cara animada, capaç de mostrar diverses expressions i emocions segons el context de la conversa. D’aquesta manera, la Cati vol esdevenir una font de companyia i suport per a la gent gran. Altres aspectes de l’assistent, com ara el sentit de l’humor i la fluïdesa de la parla, també han estat millorats.

Una altra novetat és la incorporació d’un telèfon propi a l’assistent, que permetrà realitzar trucades reals a través de la Cati i, alhora, perfeccionar el sistema d’emergència, que també farà ús del telèfon integrat per a alertar els familiars en cas d’urgència.





Cati

L’acte ha finalitzat amb l’entrega de certificats de participació a totes les persones grans que han format part de la prova pilot. Els organitzadors s’han mostrat molt satisfets amb el desenvolupament de la prova i han agraït a tots els participants la dedicació, l’entusiasme i les bones propostes que han fet per a millorar la Cati.

Aquesta segona prova pilot ha comptat amb la col·laboració de la iniciativa Àrees Digitals, impulsada per la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Mobile World Capital i la Fundació i2CAT. També ha rebut el suport de la xarxa Òmnia, el Punt Òmnia, l’Esplai de la Gent Gran i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.