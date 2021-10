Convenis de Govern i Escaldes per a la restauració del Dodge Fargo

El Ministeri de Cultura i Esports i el comú d’Escaldes-Engordany han formalitzat aquest dijous els respectius acords de col·laboració per donar suport a l’Associació Velles Cases Andorranes en el procés de restauració del vehicle Dodge Fargo. Així, i tal com ja es va anunciar, les dues institucions se sumen per fer què aquest icònic vehicle pugui recuperar la seva fesomia.

Els convenis estipulen una aportacions econòmiques respectivament de 10.000 euros per part del Ministeri de Cultura i de 20.000 euros per part del Comú d’Escaldes-Engordany, destinades a la rehabilitació del vehicle que encara queda per dur a terme. A més, per la seva banda el Govern iniciarà els tràmits per inscriure el vehicle a l’inventari general del patrimoni cultural, i el comú d’Escaldes-Engordany el conservarà en un espai comunal.

Totes les parts manifesten que la rehabilitació del vehicle ha d’estar associada a diferents actuacions culturals, i que aquestes seran acordades en forma de protocol de gestió, tot mantenint l’esperit de participació ciutadana iniciat per Velles Cases Andorranes.

Cal recordar que el popularment anomenat Fargo, és un antic autocar fabricat a Canadà l’any 1945, que va ser recuperat per l’associació Velles Cases Andorranes. És un dels vehicles de transport públic més antics d’Andorra. Feia, entre altres, la ruta d’Andorra la Vella a Ax-les-Thermes, també havia fet de transport d’esquiadors i de passatgers fins que es va donar de baixa, l’any 1978. El Fargo, simbolitza els inicis del transport públic entre França i Andorra, l’arribada del turisme, la pràctica de l’esquí, el contraban, en definitiva, el trànsit de mercaderies i de persones que tant caracteritza les zones de frontera.