Conveni per promoure les bones pràctiques ambientals en esdeveniments esportius

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el president de l’Andorra Esports Clúster (AEC), David Hidalgo, han signat aquest divendres al matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure les bones pràctiques ambientals en la celebració d’esdeveniments esportius. “Minimitzar l’impacte al medi natural per preservar al màxim la fauna i la flora que configura Andorra”, ha ressaltat Calvó.

L’entesa entre ambdues parts permet promoure i divulgar, en l’àmbit de l’esport i les activitats esportives, accions concretes per prevenir els residus i fomentar el reciclatge, per l’estalvi i el consum eficient de l’aigua i per la implantació d’energies renovables, de l’eficiència energètica, la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i per la protecció del medi natural, entre altres aspectes.

Així mateix, Hidalgo ha felicitat la iniciativa i ha destacat que el conveni permet “desplegar accions concretes” de mitigació de l’impacte al medi en grans esdeveniments esportius que se celebrin properament.

El conveni marc, tal com ha avançat Calvó, ja s’ha concretat amb la col·laboració pública-privada entre el Govern i l’AEC a l’hora de treballar els reglaments que l’Executiu està enllestint per a la regulació de les activitats al medi, on s’han recollit les aportacions del clúster. En aquesta mateixa línia, el conveni també s’ha desplegat amb l’elaboració d’una guia pràctica destinada als organitzadors d’activitats esportives per facilitar al màxim la comprensió dels nous reglaments i reduir l’impacte ambiental.