Conveni per facilitar la contractació als membres de l’Associació de Guies Turístics

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, un conveni de col·laboració entre el Ministeri i l’Associació de Guies Turístics d’Andorra (AGTA).

El text és fruit de les continuades converses i negociacions mantingudes entre el Ministeri de Cultura i Esports, el Ministeri de Turisme i l’AGTA.

A nivell general el conveni permet concretar alguns aspectes tècnics d’aquesta relació professional entre els membres de l’associació i el cos de guies de museus, així com establir els límits i les coincidències en la tasca de visita amb els seus grups de clients als museus gestionats pel Ministeri.

De manera concreta, el text aprovat aquest dimecres pel Govern, estableix el compromís d’incloure, en els processos de selecció de guies eventuals, el requisit de la formació acadèmica que han de tenir els membres de l’AGTA, fet que permetrà facilitar la possible contractació dels membres d’aquesta associació. Aquest punt pren especialment rellevància en la situació actual provocada per la COVID-19, ja que el col·lectiu ha quedat damnificat per la pèrdua de visitants estrangers.

A més, el Ministeri facilitarà l’entrada sense cost als guies acreditats de l’AGTA per acompanyar els seus grups durant la visita guiada als museus gestionats pel Ministeri. Les gratuïtats són personals i intransferibles i no es poden bescanviar per cap altra visita de cap altre membre del grup.

Finalment, el Ministeri ha de mantenir anualment una reunió amb l’AGTA per posar de manifest les necessitats de cada col·lectiu i veure fórmules de col·laboració i ajuda mútua.

Per la seva banda, l’AGTA crearà, durant el primer any de conveni, una borsa de treball composta per membres acreditats i disponibles i la posarà en coneixement del Ministeri.

Aquest conveni s’estableix per a una durada de 2 anys, a comptar de la data de la signatura d’aquest conveni, prorrogables cada 2 anys si cap de les parts no decideix interrompre’l.