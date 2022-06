Conveni per a utilitzar el Centre Esportiu de Sant Julià com a alberg provisional per a emergències

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, han signat aquest dilluns el conveni de col·laboració que permetrà disposar d’un alberg provisional al Centre Esportiu de la parròquia per a allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a causa d’una emergència.

La iniciativa forma part del projecte impulsat pel departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències per a disposar d’un desplegament estratègic d’aquest tipus d’albergs provisionals, amb l’objectiu de donar una resposta adaptada i planificada davant de situacions excepcionals o d’emergència. Per la seva banda, la Creu Roja Andorrana col·labora en el projecte donant suport logístic.

El de Sant Julià de Lòria és el segon conveni que se signa amb una administració comunal –el 2020 ja es va firmar a Encamp per a disposar d’un espai similar al Centre Esportiu del Pas de la Casa–, i també es disposa d’albergs provisionals a Andorra la Vella –al Pavelló Joan Alay– i a Ordino –a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança–.

La instal·lació laurediana podrà acollir fins a 100 persones i, per tal de garantir una bona atenció a les persones reallotjades, inclou espais com la zona de recollida de dades, la d’assistència sanitària, l’espai infantil, el menjador i la zona de descans, entre altres.

Així, tal com ha destacat Rossell, “es vol estar preparats en cas de necessitar aquest tipus d’equipament en qualsevol part del territori nacional i integrar els diferents albergs provisionals en el Sistema Nacional d’Emergències, la qual cosa ens permetrà actuar d’una manera més ràpida i organitzada”. Per aquest motiu, ha prosseguit el ministre, “la voluntat és trobar un espai similar també a la parròquia de Canillo, que permetrà teixir una xarxa a tot el Principat”.

El departament de Protecció Civil s’encarrega d’equipar el Centre Esportiu amb el material necessari i es compromet a incloure el comú en les revisions dels plans d’actuació, en planificar l’organització de simulacres i en organitzar sessions informatives per al personal que pugui estar-hi implicat.

Per la seva banda, el comú cedeix les instal·lacions, espais en el propi Centre Esportiu per a emmagatzemar tot el material necessari per al muntatge de l’alberg i posa a disposició Protecció Civil els efectius operatius del Comú per a donar suport en diferents tasques en cas d’activació. Majoral ha explicat que “es tracta d’un conveni que esperem que no haguem de fer servir mai, però que és necessari tenir”.

També ha destacat la idoneïtat dels espais, donat que el Centre Esportiu té una connexió directa amb l’escola, per la qual cosa, el menjador i el pati podrien ser de gran utilitat en cas de necessitat”.

El conveni, que entra en vigor aquest mateix dilluns, té una durada inicial d’un any i es renovarà tàcitament per períodes anuals. El desplegament estratègic d’albergs provisionals reforça els recursos dels que ja disposa el departament de Protecció Civil gràcies a la col·laboració que va establir amb la Unió Hotelera (UHA) i Autèntics Hotels (UHA) recentment.