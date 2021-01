Conveni per a la modernització de la xarxa wifi dels centres educatius

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració que permetrà renovar i modernitzar la infraestructura de la xarxa wifi de tots els centres escolars públics del país i de tots els nivells educatius.

Es tracta d’un projecte que s’emmarca en la voluntat del Govern d’apostar per la tecnologia com una de les eines claus en l’educació, i que dona continuïtat a un seguit d’inversions en aquest aspecte iniciades ja fa anys: “el 2012 ja es va fer una aposta important, en el marc del desplegament del Pla Estratègic de Renovació i Millora del Sistema Educatiu Andorrà (Permsea), per fer el canvi de les aules d’informàtica a la informàtica a les aules”, ha recordat Vilarrubla. Així, la titular d’Educació ha apuntat que l’evolució de les necessitats tecnològiques, especialment les sorgides en el marc de la situació sanitària provocada per la pandèmia de SARS-CoV-2, fa necessari actualitzar i renovar aquests equipaments.

Així doncs, el conveni signat amb Andorra Telecom permetrà renovar tota la infraestructura de connexions a 33 centres del país, i suposarà un import estimat de 700.000 euros. En aquest sentit, Jordi Nadal ha exposat que a més d’assumir el cost, “Andorra Telecom assessorarà al ministeri a l’hora de definir els requisits que s’inclouran en la licitació pública per adjudicar el projecte”. Les millores comporten, entre altres, “augmentar la velocitat de connexió, la capacitat d’absorbir més dispositius de manera simultània i la millora de l’experiència en videoconferències”.

Finalment, Vilarrubla ha apuntat que es preveu fer les licitacions durant les properes setmanes i que “els treballs de renovació s’iniciïn durant el primer semestre del 2021, aprofitant les vacances escolars per interferir el mínim possible en l’activitat lectiva”.