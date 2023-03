Conveni entre l’Associació de Saxofonistes i Unicef Andorra per a la 10a edició de l’Andorra Sax Fest

Efrem Roca, Jordi Roca i Marianela Vila segellant el conveni de col·laboració (Unicef Andorra)

L’Associació de Saxofonistes d’Andorra i Unicef Andorra han signat un conveni per a col·laborar en el finançament dels diversos programes de l’entitat. L’Associació de Saxofonistes és una organització sense ànim de lucre. Cada any fa realitat la festa andorrana del saxofon i el concurs internacional de saxofon del Principat.

Andorra Sax Fest té com a objectiu oferir un producte molt complet als saxofonistes que arriben al concurs, amb classes magistrals, concerts i tallers disponibles. A més de la competició professional, l’organització també ofereix una competició per a saxofonistes més joves en què participar.

El pròxim 2 d’abril, en el marc de la 10a edició de l’Andorra Sax fest, la recaptació de taquilla de les entrades del concert de Dmitry Pinchuck (premi Fimarge ), es destinarà íntegrament a Unicef Andorra.

Els organitzadors de l’esdeveniment, Efrem Roca i Jordi Roca, han volgut aquest any dedicar part de la recaptació a projectes socials vinculats a la promoció dels drets dels infants.

Marianela Vila, presidenta de l’entitat humanitària, agraeix molt especialment a Jordi Roca, alumne del Lycee i coorganitzador de l’esdeveniment, la confiança dipositada en Unicef Andorra. Per a ella, “la participació dels joves és la clau del present i el futur de la solidaritat. Joves com el Jordi, ens demostren que amb ells podem construir un món més sostenible, just i equitatiu per a tots i totes”.