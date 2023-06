Conveni entre l’AECC Lleida i el Sant Hospital de la Seu

Sala de l’Hospital de la Seu equipada amb un televisor i diversos serveis aportats per l’AECC (RàdioSeu)

L’Associació contra el Càncer (AECC) Lleida ha signat, aquesta setmana, un nou conveni amb la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell per a donar a conèixer l’entitat i els seus serveis, oferint informació als pacients a través de fulletons, cartells i un equip de voluntariat que accedirà a l’hospital per a assessorar a qui ho necessiti, ja siguin malalts, familiars o professionals.

La col·laboració arrenca amb diverses accions per a “humanitzar” l’espai on es realitzen els tractaments oncològics, per a fer “més còmode” el temps que els pacients passen al centre hospitalari. Així, l’AECC ha equipat dues sales amb un televisor i 6 auriculars sense fil, i ha cedit revistes i diaris setmanals. També ha habilitat una font d’aigua calenta i freda, i un carret per a fer infusions o cafès.

El conveni vol “atendre millor i de forma més precoç els pacients i famílies de l’Alt Urgell i millorar la seva qualitat de vida“. La signatura del document concreta que la intenció és “poder mantenir aquesta relació en un futur i treballar per un objectiu comú” amb l’interès de fer arribar al Pirineu serveis que ja són efectius en d’altres zones de la demarcació. És per això que a partir d’ara l’hospital urgellenc comptarà amb la presència de voluntariat de l’Associació, accedirà a serveis que es puguin oferir i tindrà punts d’informació, a més de permetre la difusió de campanyes i continguts de prevenció.





Signatura del conveni

La signatura del document l’han fet el president de l’AECC a Lleida, Sisco Maranges, i el director-gerent de la FSH, Francesc Guerra. També hi han assistit el psicòleg de referència de l’AECC a l’Alt Urgell, Jordi Arjó; la presidenta i voluntària de la Junta Local de l’AECC a l’Alt Urgell, Montse Herreros, i la gerent de l’AECC a Lleida, Eva Figuera. Per part del centre mèdic urgellenc, hi han pres part el director assistencial, Vladimir Lazo; la directora d’Infermeria, Cristina Aguar; i la infermera referent d’Hospital de Dia d’Oncologia, Montse Ramos.





Serveis a l’Alt Urgell

L’Associació contra el càncer a l’Alt Urgell està formada per una Junta Local integrada per voluntàries i voluntaris, i representada per una portaveu. La delegació duu a terme diferents activitats gratuïtes repartides al llarg de l’any. El curs 2022-2023 s’han realitzat classes de ioga, ceràmica, exercici físic grupal i fisioteràpia aquàtica. A més a més, s’ha organitzat un taller de manualitats que posteriorment ha servit per vendre objectes a benefici de l’entitat, aprofitant esdeveniments com la diada de Sant Jordi, la Fira de Sant Ermengol, Nadal o el mercat setmanal.

La delegació de l’AECC a l’Alt Urgell també ha promogut diferents campanyes anuals, com el Dia Mundial contra el Càncer, il·luminant de verd l’Ajuntament de la Seu; el Dia Mundial contra el Càncer de Colon, a través d’una taula informativa al CAP d’Oliana i una exposició als CAP de la Seu i Oliana; el Dia Mundial contra el Tabac, amb activitats de prevenció a l’Institut-Escola d’Oliana, i el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, amb l’organització d’una caminada popular.

L’entitat disposa de serveis durant tot l’any, a càrrec de professionals i sense cost per a pacients i famílies. Destaca el servei d’atenció social (informació, orientació, préstec de material ortoprotètic o ajudes econòmiques), el servei d’atenció psicològica tant individual com grupal i el servei de fisioterapeuta, també individual i grupal.





Gairebé 70 anys d’experiència en la lluita contra el càncer

L’Associació Contra el Càncer és l’entitat de referència en la lluita contra el càncer des de fa 69 anys. Dedica els seus esforços a mostrar la realitat d’aquesta malaltia a Espanya, detectar àrees de millora i posar en marxa un procés de transformació social que permeti corregir-les per a obtenir un abordatge del càncer integral i multidisciplinari. L’associació integra pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen units “per a prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes de recerca oncològica que han de permetre un millor diagnòstic i tractament”.

A Lleida, l’AECC es troba al carrer Pallars, 25, i gestiona els seus propis recursos, destinats a programes i ajudes: atenció psicològica, atenció social, orientació medicosanitària, servei de voluntariat i fisioteràpia, tallers d’autocures, accions formatives, orientació, suport i recerca, activitats i conferències de prevenció del càncer i foment d’hàbits saludables. El 2022 es van atendre 1.383 persones entre pacients i familiars. Compta arreu amb 103 delegacions i juntes locals, 800 voluntaris i 4.892 socis.