Conveni entre la Cambra i Andorra Turisme per al desenvolupament de l’Observatori del Comerç

Jordi Torres i Josep Maria Mas signant el conveni (CCIS)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha signat avui dimarts un conveni de col·laboració amb Andorra Turisme per desenvolupar l’Observatori del Comerç. El president de la Cambra, Josep Maria Mas, i el ministre de Turisme i Comerç i president d’Andorra Turisme, Jordi Torres, han rubricat aquest acord que pretén impulsar la sostenibilitat del comerç, a través de la recopilació, l’anàlisi i la difusió de dades relacionades amb l’activitat comercial i turística d’Andorra.

L’Observatori del Comerç, liderat per la Cambra, tindrà com a funcions principals analitzar les dades recopilades per a identificar tendències, oportunitats i desafiaments en el comerç al detall del país. Això inclou l’estudi de la competència, la demanda del mercat i altres factors que afecten el comerç. A més, s’elaboraran informes basats en les dades recopilades que es difondran a empreses, entitats públiques i altres parts interessades per a ajudar-los a prendre decisions informades. L’Observatori del Comerç proporcionarà també un seguiment continu de l’evolució de les tendències en el sector de la venda al detall, contribuint així a una millor comprensió i adaptació a les dinàmiques del mercat.

Per la seva banda, les funcions d’Andorra Turisme inclouran compartir informació rellevant sobre dades turístiques i de comerç que puguin ser d’interès per a la Cambra i el sector empresarial. A més, proporcionaran suport i assessorament en el desenvolupament d’estudis vinculats al conveni signat avui, reforçant així la base de coneixement compartit per a iniciatives futures. Aquesta col·laboració reforçada entre la Cambra i Andorra Turisme no només promou la transparència i l’eficàcia en la gestió de dades crítiques, sinó que també facilita un entorn més favorable per al creixement sostenible i l’adaptació al mercat actual.





Projecte conjunt de col·laboració públicoprivada

En aquest sentit, l’objectiu de la Cambra és crear precisament un espai d’anàlisi i reflexió sobre el sector de venda al detall del país, donar resposta a les necessitats de coneixement i realitzar un seguiment continuat dels aspectes estructurals del sector i disposar d’indicadors que analitzin l’evolució de les tendències, a més d’oferir a les empreses i als operadors informació clau per a la seva gestió.

El comerç continua sent un dels pilars de l’economia andorrana i el fet de disposar de dades, estudis i anàlisis quantitatius i qualitatius permetrà aprofundir en una reflexió sobre el model actual.

La signatura d’avui també posa de manifest i evidencia la necessitat de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a tirar endavant propostes que apostin per la competitivitat del sector així com també un alineament per a aconseguir els objectius marcats.

Properament es presentarà la diagnosi comercial on s’analitza l’evolució del comerç andorrà de 2019 a 2024, així com els resultats de l’enquesta qualitativa als visitants, i l’informe relatiu a les preguntes als comerciants del país incloses en les enquestes de conjuntura de la CCIS efectuades durant el segon semestre de 2023.