Conveni entre Interior i la Universitat Abat Oliba perquè els estudiants de criminologia puguin fer pràctiques

El ministre en funcions Josep Maria Rossell i el rector de la Universitat Abat Oliva, Rafael Rodríguez-Ponga (SFGA)

El ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, i el rector de la Universitat Abat Oliba CEU, Rafael Rodríguez-Ponga, han signat aquest divendres un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes del grau de criminologia.

Així, el text estableix que els estudiants de nacionalitat andorrana o residents al Principat que cursin aquests estudis a la universitat privada barcelonina puguin dur a terme les seves pràctiques al ministeri de Justícia i Interior, concretament al departament de Policia o bé al departament d’Institucions Penitenciàries.

Les pràctiques, no remunerades, han d’anar encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral, i s’han de fer conforme al projecte formatiu que se signa amb l’estudiant, que inclou els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Per part del ministeri, s’haurà de nomenar un tutor que s’encarregarà de vetllar per la formació de l’estudiant i fixar-ne el pla de treball.

El conveni té una primera vigència fins al 31 de desembre del 2023 i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals.