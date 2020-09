Conveni entre el Govern i la Creu Roja per dotar de desfibril·ladors les instal·lacions esportives

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director general de la Creu Roja andorrana, Jordi Fernández, han signat aquest dijous un conveni de cessió de 10 desfibril·ladors externs semiautomàtics per a les instal·lacions esportives del Govern.

Amb el text signat, la Creu Roja s’encarregarà de dur a terme, a més, el manteniment i les reparacions d’avaries dels altres 6 desfibril·ladors actuals del ministeri de Cultura i Esports. Així, i amb la inclusió dels nous aparells, es posarà en funcionament un nou servei de préstec gratuït per a les entitats esportives que organitzin competicions o esdeveniments en espais on no hi hagi desfibril·ladors –com per exemple les activitats a l’aire lliure–.

A banda, el nou conveni també inclou formacions específiques sobre l’ús d’aquests aparells, de forma gratuïta, a una vuitantena d’entrenadors i monitors dels diferents clubs i federacions del país –dos per cada entitat que rep subvencions per part del Govern d’Andorra, que són 36 federacions i 4 clubs–. Els participants en la formació obtindran un certificat de la Creu Roja.

La ministra Riva ha posat en relleu que el conveni permet dur a terme “una pràctica esportiva el més segura possible, tant en l’àmbit tècnic com sanitari” i ha destacat que alhora s’assoleix la fita que “les instal·lacions del Govern siguin cardioprotegides i no només pels esportistes, sinó també pels organitzadors, espectadors i tot el personal”.