Conveni entre el Govern i alguns comuns per a impulsar la “bicicleta elèctrica compartida”

El Govern i els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria han signat un conveni per a intentar donar un impuls a l’ús de la bicicleta elèctrica compartida (Cicland). Així, la idea és reestructurar el servei i concentrar-lo a la vall central i a Sant Julià. Es reubicaran 4 estacions i es crearan dues parades sense estació.

L’aposta de les administracions és significativa, especialment entre el jovent. Per a les persones de 16 a 20 anys el servei serà gratuït. A més, es vol donar facilitats als centres educatius. Per aquest motiu, les 16 estacions que hi haurà en total, repartides entre les tres parròquies, estaran properes a escoles i a punts de gran afluència de gent.

Fins a finals d’aquest any 2022, el servei de bicicleta elèctrica compartida també serà gratuït per als residents, en la línia de seguir amb la gratuïtat del transport públic que hi ha actualment. I, impulsar el servei, també voldrà dir disposar de nous models de bicicleta, més moderns i còmodes per al usuaris, amb cistelles més grans i amb bateries extraïbles.