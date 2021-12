Conveni de col·laboració per intercanviar dades meteorològiques i de coberta de neu als Pirineus

S’ha aprovat l’acord de col·laboració entre l’Oficina de l’energia i del canvi climàtic (OECC) i el Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CCTP) – Observatori pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) per a la provisió de dades meteorològiques i de coberta de neu dels Pirineus.

L’entesa entre les parts té per objectiu formalitzar les relacions ja existents actualment i així establir una provisió de dades i el posterior tractament d’aquestes, directament o indirectament, per part de l’OPCC (procés d’homogeneïtzació de les dades climàtiques).

Aquest acord bilateral defineix les dades i la informació a recopilar i proveir, té com a objectiu global generar indicadors climàtics a escala dels Pirineus que permetin avaluar els impactes i vulnerabilitats del territori pirinenc front al canvi climàtic. L’OPCC té com a objectiu realitzar el seguiment i entendre el fenomen del canvi climàtic als Pirineus per a ajudar al territori a adaptar-se als impactes que aquest fenomen genera.

Andorra participa en l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic des de la seva creació, l’any 2010, des d’on, junt amb les Regions franceses i espanyoles presents al massís, es treballa en la definició d’estratègies d’adaptació conjuntes i en l’augment del coneixement dels efectes del canvi climàtic a la bioregió.