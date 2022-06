Conveni de col·laboració per a implementar programes destinats als interns del centre penitenciari

El conveni de col·laboració per a implementar programes d’interès comú al centre penitenciari en matèria d’atenció i inclusió social ha rebut aquest dimecres el vistiplau del Govern. El conveni el subscriuen el Centre Penitenciari i el ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat.

Més concretament, les accions volen respondre a la xacra que representen la violència de gènere i la violència domèstica. En aquest sentit, cal recordar que Andorra va adherir-se al Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra aquestes violències, i va aprovar després, el 2015, la Llei 1/2015 per donar efectivitat en aquest àmbit i oferir una resposta legislativa a les necessitats socials.

El conveni té una durada inicial de tres anys i s’hi poden incloure diferents projectes que es desenvoluparan en el marc d’aquest text. El primer projecte serà el ‘Programa per a la promoció de relacions no violentes’, destinat als interns que vulguin eradicar les conductes violentes i reduir el seu grau de reincidència, treballar les dificultats i adquirir eines i recursos per millorar les seves relacions i buscar recursos per resoldre conflictes interpersonals.