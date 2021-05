Conveni de col·laboració entre Salut, el SAAS i Hologic per cooperar en projectes de recerca sanitaris

El Govern, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat formalitzar un conveni marc de col·laboració entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, l’empresa Hologic Hub Ltd. i el Ministeri de Salut per cooperar en projectes de recerca en camps com el SARS-COV, o àmbits relacionats amb el diagnòstic molecular, envelliment muscular o de la salut de la dona. Aquest conveni marc té una durada d’1 any amb possibilitat de pròrroga automàtica.

Tal com ha explicat el ministre de Salut, el conveni és fruit de la intensa col·laboració amb aquesta empresa líder en el sector de l’enginyeria biomèdica i intel·ligència artificial aplicada a la salut, des del passat mes de juliol, quan Hologic implementava solucions aplicades a la tecnologia TMA per a la diagnosi de la COVID-19 al Principat. D’aquesta manera, i aprofitant les sinergies sorgides, s’ha valorat crear un marc de col·laboració que s’anirà adaptant i concretant en tots els àmbits per a cada projecte que sorgeixi.

L’acord marc contempla que es pugui col·laborar en projectes de recerca en diferents camps. Aquests seran identificats pel departament d’afers científics de Hologic en cooperació amb SAAS i es consensuaran mútuament. Segons cada cas s’acordaran els detalls del finançament, la publicació i la propietat intel·lectual. Martínez Benazet ha posat l’exemple de les col·laboracions per mesurar l’envelliment muscular en el marc del programa Aptitude -que busca conèixer el grau de dependència de la gent gran i trobar programes per retardar-la-, o de l’aplicació de la intel·ligència artificial en el diagnòstic oncològic.

Aquests projectes no condicionaran al SAAS a utilitzar, recomanar, promocionar o comprar productes d’Hologic, excepte per a l’ús o la compra dels necessaris dels propis projectes.

Hologic és una empresa líder en el sector de la diagnosi i la salut que desenvolupa tecnologia puntera en biotecnologia amb especial atenció a la salut de la dona.