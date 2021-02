Conveni de col·laboració entre Protecció Civil i la Unió de Radioaficionats Andorrans

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el conveni de col·laboració entre el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències (DPCGE) i la Unió de Radioaficionats Andorrans (URA). L’entesa té com a objectiu regular la col·laboració preventiva i operativa entre el DPCGE i la URA a fi de poder integrar aquesta última en el sistema nacional d’emergències com a grup de suport del DPCGE, i organitzar, de manera coordinada, la resposta davant les actuacions d’emergència, risc greu, catàstrofe o calamitat pública que provoquin una fallida de les comunicacions.

Aquest conveni també permetrà establir col·laboracions en accions de sensibilització i formació de la població promogudes pel DPCGE, per fomentar d’aquesta manera l’autoprotecció i la resiliència dels ciutadans del Principat. La col·laboració voluntària es farà a través dels radioaficionats que pertanyen a la URA, degudament acreditats i titulars de llicències vigents, i consistirà en la utilització d’estacions radioelèctriques que integren la xarxa SECOM.

En cas de requerir l’activació de la URA, el DPCGE es posarà en contacte amb el coordinador d’emergències el qual, conjuntament amb algun dels responsables del DPCGE i segons la disponibilitat dels seus socis, planificarà i dimensionarà la resposta a la situació d’emergència. La URA, un cop requerida, serà l’encarregada d’avisar els seus socis i de posar en marxa l’operatiu intern i els mecanismes tècnics adients que permetran desenvolupar la seva activitat amb seguretat i eficàcia, sempre sota la direcció del DPCGE.

En les accions de sensibilització dissenyades per Protecció Civil que tinguin relació amb l’àmbit d’actuació de la URA, se sol·licitarà la col·laboració de l’associació per tal de difondre els consells d’autoprotecció i promocionar l’ús dels canals d’informació del DPCGE per seguir l’actualitat. El conveni entrarà en vigor un cop sigui signat.