Conveni de col·laboració entre Andorra Esports Clúster i Johan Cruyff Institute

L’Andorra Esports Clúster procedirà a la signatura del Conveni de col·laboració amb la Johan Cruyff Institute, institut acadèmic del sector de l’esport. Serà aquest divendres, dia 21 d’octubre, a les 12:30 hores, a l’Ingeni Coworking Ònix.

Aquest Conveni estableix línies de col·laboració entre ambdues entitats en accions docents com pot ser, oferint descomptes en programes acadèmics de la Johan Cruyff Institute per a membres del Clúster, possibilitat d’oferir formacions a mida per a membres del Clúster, oferir places per alumnes en pràctiques de la Johan Cruyff Institute en empreses del clúster, entre d’altres.

Seguidament, el director de la Johan Cruyff Institute, Victor Jordan, oferirà una ponència de 45 minuts sobre “La industria dels eSports: el cas de Barcelona. Reptes i oportunitats”. A banda de Jordan també hi intervindrà Gemma Riu, Clúster Manager de l’Andorra Esports Clúster.