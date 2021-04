Conveni amb la participació del Ministeri de Cultura i Esports per potenciar el Festival Orgue&And

El Ministeri de Cultura i Esports, juntament amb els comuns de la Massana, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, l’Arxiprestat de les Valls i l’Associació Amics dels Orgues, han impulsat un conveni per donar suport al Festival Orgue&And. L’objectiu és establir un règim de col·laboració per assegurar la continuïtat i la consolidació tant del festival com de l’aprenentatge i la difusió entre el públic adult i escolar d’aquest instrument de vent.

Des del Ministeri es reconeix la interessant activitat cultural que ha desenvolupat l’Associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra amb el Festival al llarg de les seves 22 edicions i, en aquest sentit, es vol contribuir a la consolidació i la millora del festival que porta a terme cada estiu aquesta associació sense ànim de lucre. Per la seva banda, els comuns de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, les esglésies parroquials dels quals posseeixen sengles orgues, han manifestat també l’interès de col·laborar en benefici de l’eficiència del Festival que té lloc entre els mesos de juliol i agost amb la participació activa de l’Arxiprestat de les Valls.

Aquesta col·laboració es materialitzarà amb la subvenció per part del Ministeri de Cultura i Esports de 15.000 euros anuals, que s’afegiran a les aportacions dels comuns de la Massana, d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, i a la de l’Arxiprestat de les Valls.