Conveni amb Espanya per a una nova interconnexió elèctrica internacional

Sala de màquines de la Central de FEDA. Foto: FEDA

El Consell de Ministres ha validat l’aprovació del Conveni internacional entre Andorra i Espanya per a la realització d’una nova interconnexió elèctrica. L’aprovació d’aquest conveni representa el fruit d’anys de negociacions entre ambdós països, que s’han accelerat aquesta legislatura arran de la reunió bilateral d’alt nivell entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, així com les diverses reunions tècniques que el secretari d’Estat, David Forné, ha mantingut amb els seus homòlegs espanyols. La nova infraestructura permet incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics amb l’objectiu de satisfer, si escau des del sistema elèctric espanyol, les demandes creixents del sistema andorrà.

En els pròxims 10 anys s’espera que es produeixi un creixement moderat, però continu de la demanda de consum d’energia elèctrica. Aquest increment s’explica pel desplegament dels plans de descarbonització per a impulsar l’electrificació del transport i la renovació dels sistemes de calefacció dels edificis, principals emissors de gasos d’efecte d’hivernacle del país. Aquestes decisions permeten avançar en la transició energètica amb l’objectiu d’assolir la neutralitat carboni el 2050. A més, part de la demanda d’energia també vindrà donada pel creixement econòmic del país. La nova línia també contribuirà a mantenir els bons indicadors de qualitat de subministrament. La infraestructura està inclosa dins del Pla de desenvolupament de la xarxa de transport d’energia elèctrica pel període 2021-2026 d’Espanya.

El conveni preveu la implementació d’un doble circuit a 220kV des d’Adrall fins a la frontera amb Andorra, l’ampliació i adequació de la subestació d’Adrall a 220kV, incloent-hi el canvi de configuració i tecnologia de la subestació i la modificació en l’arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220kV i Adrall-Cercs 220kV. A més, es preveu la construcció d’una estació receptora al riu Runer, en 220 kV per a la recepció de l’energia provinent d’aquesta nova interconnexió. El desplegament de la infraestructura es durà a terme per acord entre FEDA i Red Eléctrica de España (REE).

Un cop aprovat el conveni, es procedirà a la signatura entre els dos estats. Un cop signat, s’haurà de trametre al síndic general per a l’aprovació parlamentària, així com als Coprínceps per a la seva informació.