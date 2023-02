Control de les contractacions dels treballadors desplaçats d’empreses estrangeres subcontractades

Treballadors del sector de la construcció (ANAEconomia)

El ministre portaveu, Cèsar Marquina, ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que, tal com estipula el recentment aprovat Reglament del Servei d’Immigració, s’està fent seguiment de les sol·licituds d’autorització d’immigració dels treballadors desplaçats d’empreses estrangeres per compte d’empreses andorranes, per tal que els contractes d’aquests treballadors tinguin les mateixes condicions laborals que les dels treballadors nouvinguts al país per a treballar per a empreses andorranes.

Marquina ha explicat que s’ha establert un circuit de col·laboració entre els Departaments de Treball i d’Immigració per a garantir l’aplicació de la normativa aprovada el passat mes de desembre que té en compte la problemàtica sobrevinguda amb els treballadors desplaçats d’empreses estrangeres per compte d’empreses andorranes.

El ministre portaveu ha informat que, fins a la data no hi ha hagut cap denúncia concreta al Departament de Treball referent a les condicions laborals d’aquests treballadors. No obstant això, s’han fet inspeccions d’ofici i s’han obert diferents instruccions que actualment estan en fase d’anàlisi de la documentació per a determinar, si s’escau, l’obertura d’expedient. César Marquina ha recordat que les inspeccions per part de Treball es fan per a comprovar tant les condicions de treball com el compliment de la llei de salut i seguretat en el treball.