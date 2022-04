Contribució voluntària de 15.000 euros en concepte d’ajuda humanitària d’emergència a Madagascar

El Govern ha aprovat una contribució de 15.000 euros en concepte d’ajuda humanitària d’emergència a favor del Bureau National de Gestion de Risques et Catastrophes (BNGRC) del Govern de Madagascar en motiu de les diferents tempestes tropicals que van afectar Madagascar les últimes setmanes de gener i les primeres de febrer. La contribució es destinarà a l’ajuda que les autoritats i els serveis mèdics i de socors de Madagascar estan duent a terme per atendre les víctimes i poder reconstruir com més aviat millor els habitatges i infraestructures de primera necessitat.

Madagascar ha estat afectada per diverses tempestes tropicals durant les darreres setmanes de gener i les primeres de febrer. El 17 de gener la tempesta tropical Ana va arribar a Madagascar i durant el seu transcurs on va travessar l’illa d’est en oest, va provocar grans danys materials i va acabar amb la vida de 48 persones. Les primeres conseqüències van ser la destrucció de moltes llars i per consegüent una forta concentració de persones sense llar i de les quals el Govern de Madagascar s’ha de fer càrrec.

Aquesta situació va empitjorar el dia 5 de febrer quan el primer cicló de la temporada, batejat Batsiraï, va tocar terra a la mateixa zona on havia arribat la tempesta Ana. A causa de la seva gran força el cicló va provocar el desplaçament de més de 60.000 persones, més de 110.000 ferits i 112 víctimes mortals. Les seves ràfegues de vent van empitjorar la situació ja fràgil després de la tempesta Ana.

El Govern de Madagascar va manifestar la necessitat d’ajuda urgent que els territoris afectats requereixen per poder fer front a les necessitats immediates d’atenció a totes les persones afectades pels dos fenòmens meteorològics i, en particular, per reconstruir totes les habitacions damnificades.

Madagascar és un país membre de l’Organització Internacional de la Francophonie, que és un país prioritari en el Pla rector de cooperació. En aquest sentit, el Ministeri d’Afers Exteriors ha mantingut projectes de cooperació a Madagascar del 2013 al 2020 on també treballa l’ONG andorrana Aigua de Coco.