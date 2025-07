Contribució del Govern de 92.738 euros a l’ONU per a les operacions de manteniment de la pau

Edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Govern ha aprovat la contribució d’Andorra al pressupost destinat a les Operacions per al Manteniment de la Pau de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), corresponent al primer semestre de 2025, per un import total de 92.738 euros. La contribució es destina a finançar onze missions actives de pau, establertes pel Consell de Seguretat de l’ONU en zones de conflicte o tensió arreu del món, amb l’objectiu de protegir la població civil, facilitar processos de pau i garantir l’accés a l’ajut humanitari.

Concretament, la contribució es destina a les missions per a mantenir l’alto el foc entre les tropes israelianes i sirianes i supervisar les àrees de separació i limitació; per a consolidar la pau, protegir la població civil i donar suport al desenvolupament institucional al Sudan del Sud; a la missió per a estabilitzar la República Democràtica del Congo; i al Líban, per a supervisar el cessament de les hostilitats entre Israel i el Líban.

L’aportació també es destina a la missió creada per a protegir la població civil davant d’una greu crisi humanitària i de seguretat a la República Centreafricana; a combatre el terrorisme i facilitar la prestació de serveis a Somàlia; a la missió de vigilància a la regió fronterera entre el Sudan i el Sudan del Sud, amb l’objectiu de desmilitaritzar la zona i protegir la població civil i els treballadors humanitaris; i a Kosovo, per a supervisar la governança, la legislació i el sistema judicial, especialment després del conflicte dels Balcans.

La contribució d’Andorra també s’adreça a altres missions com la missió històrica a Xipre, que va ser creada en un primer moment per a evitar enfrontaments entre grecoxipriotes i turcoxipriotes i s’ha mantingut per a supervisar les línies d’alto el foc.