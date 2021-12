Contribució de 20.000 euros a tres programes per a la cooperació al desenvolupament de la UNESCO

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 20.000 euros a fons i programes de la UNESCO per a la cooperació al desenvolupament. L’Executiu aporta cada any contribucions voluntàries a aquest organisme, reafirmant la voluntat de seguir donant suport a projectes vinculats amb l’erradicació de la pobresa i el desenvolupament de les comunicacions, la promoció de l’educació de qualitat per a tots i de la cultura i el compromís envers la joventut.

Del total de 20.000 euros; 6.000 s’adrecen al Fons del Patrimoni Mundial, 8.000 euros al Programa internacional pel desenvolupament de la comunicació (PIDC), i 6.000 euros a la iniciativa LiBeirut.

El Govern contribueix amb 20.000 euros al programa de la Francofonia per garantir la igualtat de gènere

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 20.000 euros a l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Fons La Francophonie avec Elles. Es recorda que arran de la situació d’emergència sanitària global actual, i en coherència amb una de les estratègies prioritàries de l’organització com és la igualtat de gènere, l’OIF va crear l’any passat el programa La Francophonie avec Elles.

Aquest fons és un mecanisme de solidaritat per ajudar les dones i nenes que es troben en situació de vulnerabilitat i que, de manera més específica, es veuen afectades de primera mà per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 a l’espai francòfon i, específicament, al continent africà i al Carib.

En concret, el fons té com a objectius, entre d’altres, promoure l’escolaritat i l’educació dels infants, i en particular de les nenes o permetre a les dones més vulnerables –sobretot les que viuen de l’economia informal– retrobar una activitat generadora d’ingressos gràcies a formacions.

L’any 2020 el Govern d’Andorra ja va fer una aportació de 20.000 euros a aquest fons, i enguany es renova la contribució voluntària a l’OIF per un mateix import de 20.000 euros.

El Govern subvenciona amb 7.500 euros a Cooperand pel Projecte d’Integració Social de la Dona a Llatinoamèrica

Finalment, també s’ha aprovat una subvenció de 7.500 euros a l’entitat andorrana Cooperand amb Llatinoamèrica per al Projecte d’Integració Social de la Dona a Llatinoamèrica, a Santa Cruz (Bolívia).