Contra el Depor, l’FC Andorra acaba l’any amb els 3 punts i una molt bona imatge (1-0)

L’FC Andorra ha aconseguit la segona victòria consecutiva, aquesta vegada contra tot un Deportivo de la Coruña que estava a la segona posició de la classificació. Els tricolors es posen, provisionalment, a l’onzena posició amb 24 punts, a 4 punts del play-off d’ascens i 4 punts del descens. El resultat, aquest dissabte, ha estat d’1 – 0. El partit ha començat amb un Depor fort, demostrant el perquè es el segon classificat i amb una molt bona ocasió, al minut 13, de Zakaria Eddahchouri que el porter Yakoobishvili ha aturat perfectament.
A partir d’aquí els andorrans s’han fet amb el control del partit i han començat les arribades a l’àrea rival, com l’ocasió de Jastin al 23, amb una rematada massa tova que ha acabat a les mans del porter deportivista Germán Parreño. Al minut 29, l’àrbitre Eder Mallo, ha anul·lat incomprensiblement un gol de Lautaro de León per als del Principat, per una suposada empenta a un defensa del conjunt gallec, que ni tan sols havia protestat. Un minut després Germán Parreño tornava a salvar el seu equip i impedia als andorrans avançar-se. Amb el 0 – 0 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat ha seguit la mateixa tònica positiva dels andorrans, Jastin al 54 rematava de cap, però el porter Parreño tornava a estar ben col·locat. Al 74 seguia l’atac i gol dels tricolors, ara era Villahermosa amb un potent xut que sortia per ben poc per sobre del travesser. Quatre minuts després, ara sí, Lautaro de León, avançava l’Andorra al marcador amb una molt bon jugada combinativa. Els pirinencs han sabut defensar el resultat per a acabar el partit amb l’1 – 0, amb els tres punts al sarró.
El proper partit de l’FC Andorra serà el diumenge, 4 de gener, a les 16:15 hores, al camp del Ceuta.