Contra el coronavirus, cultura popular a casa

Les mesures de confinament per contenir el CoV-19, el coronavirus, han provocat una situació inèdita a la nostra societat. A la incertesa de com pot evolucionar aquesta crisi sanitària s’hi suma el fet que som una societat no acostumada a passar massa hores a casa, i sobretot, a consumir la cultura al carrer o en diversos espais. Amb la previsió que les mesures es puguin allargar, i per donar eines a les famílies per poder passar aquests dies sense perdre el contacte amb la cultura popular, ha sorgit la iniciativa Virus popular, l’streaming cultural a prova d’alarmes.

Amb el lema “Contra el CoV-19 bona cara” ofereix converses en directe i continguts de cultura popular en línia i de forma gratuïta. Cada dia, a les 22 hores, s’estrenarà un capítol al canal Virus popular, que oferirà una conversa amb un confinat de la cultura dels països catalans amb l’objectiu d’entretenir la població confinada que no podrà gaudir d’actes a l’aire lliure i de tota mena que han quedat suspesos. El tret de sortida l’ha donat el folklorista Amadeu Carbó amb la proposta “De les 7 plagues d’Egipte al coronavirus, part 1”.

“Aprofitant les noves tecnologies, oferirem converses diàries per donar a conèixer confinats que treballen d’una manera entusiasta per la cultura d’aquest país des de plataformes i amb objectius ben diversos. Amb ells tractarem d’una manera, directe i desacomplexada, temes com ara el tractament de les plagues bíbliques, de gènere, de raça, d’associacionisme, d’apoderament dels espais públics, de gestió d’equipaments, etc.”, expliquen els seus impulsors en un comunicat. La tria dels confinats i les xerrades aniran a càrrec del folklorista Amadeu Carbó i la comunicadora i gestora cultural, Paula Vallejo.

