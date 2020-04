Continuen en estat molt crític les dues persones ingressades a l’UCI per l’incendi a l’avinguda Carlemany

A hores d’ara hi ha dues persones, una dona de 42 anys i un noi de 16, que es troben a la Unitat de Cures Intensives ventilats mecànicament, en estat molt crític i amb pronòstic reservat. De fet, ahir, abans de ser traslladats van haver de ser atesos per parada cardiorespiratòria. Sobre l’incendi, a falta de confirmació sembla que s’hauria originat al menjador i a causa d’un curtcircuit. De moment els veïns del 55 no podran tornar a casa.