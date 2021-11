Continuen augmentant els casos de Covid-19, que arriben als 17.185

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha donat a conèixer les darreres xifres relacionades amb la pandèmia. El nombre total de casos registrats a Andorra és de 17.185 (+70), dels quals 15.955 (+52) ja s’han recuperat. El total de defuncions fins a la data és de 131.

Actualment hi ha 1.099 casos actius (+18): 18 persones (-4) resten ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 13 a planta (-7) i 5 a l’UCI (+3) –2 amb ventilació mecànica–. A més, el titular de Salut ha informat que s’ha reobert la planta COVID d’El Cedre per oferir una atenció més personalitzada als malalts geriàtrics amb el virus. Actualment hi ha 7 persones ingressades.

Pel que fa a la població escolar, 78 aules inclouen algun tipus de vigilància activa –14 total i 64 parcial– i 46 resten en vigilància passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, s’han administrat 114.554 vacunes –55.368 primeres dosis, 54.294 segones i 4.892 terceres–, el que suposa que el 78,6% de la població ja ha rebut la pauta completa del vaccí.